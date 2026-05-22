Espana agencias

Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

Guardar
Google icon
Imagen U6NDTQSWI5AK5ATM5MYEGGXDVI

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha brindado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por el caso 'Plus Ultra' y ha señalado que el exdirigente socialista tiene su "plena confianza" porque "sigue siendo un referente" para el partido.

En una entrevista en el programa 'La Noche en 24h' de 'TVE', España ha reiterado que hay que confiar en el "buen trabajo e independencia" de la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, así como respetar la presunción de inocencia.

PUBLICIDAD

Además, el ministro ha defendido que también confía en las explicaciones que Zapatero le dará al juez el próximo 2 de junio, cuando está citado para comparecer en la Audiencia Nacional, y donde "seguramente aclarará todas las dudas que puedan surgir alrededor".

EL GOBIERNO RESCATÓ A PLUS ULTRA FUE PORQUE CUMPLÍA LOS REQUISITOS

PUBLICIDAD

Sobre el rescate a Plus Ultra, el mandatario socialista ha explicado que fue la Comisión Europea quien decidió autorizar durante la pandemia de Covid-19 a los Estados a rescatar a las aerolíneas porque "estaban muy afectadas" y que se trata de un "procedimiento reglado" avalado por diferentes órganos.

"Ha sido avalado por la Intervención General de la Administración del Estado, por el Tribunal de Cuentas, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además un tribunal de instrucción de Madrid tampoco encontró nada", ha detallado el representante de Hacienda.

En este sentido, España ha defendido que "si la empresa no hubiera cumplido los requisitos establecidos para recibir la ayuda, no la habría recibido" y ha añadido que es "un proceso reglado" en el que "se cumplió estrictamente con la legalidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disturbios de aficionados del OGC Nice en París dejan seis heridos y 65 detenidos

Infobae

El Museo Geominero celebra su centenario convertido en estrella de Instagram

Infobae

Un muerto y un herido en Marbella tras chocar dos vehículos, uno en sentido contrario

Infobae

María José Llergo: "La vida es un juego maravilloso en el que incluso perdiendo ganamos"

Infobae

La compra de viviendas se enfría y se asoma a un cambio de ciclo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

El chat de la empresa que hacía los informes de las hijas de Zapatero: el expresidente, el vínculo con Telefónica o los pasados socialistas y en el CNI

Moncloa redobla su apuesta por Zapatero y contiene a los socios de Sánchez a la espera de un segundo auto con información sensible

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid