Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha brindado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por el caso 'Plus Ultra' y ha señalado que el exdirigente socialista tiene su "plena confianza" porque "sigue siendo un referente" para el partido.

En una entrevista en el programa 'La Noche en 24h' de 'TVE', España ha reiterado que hay que confiar en el "buen trabajo e independencia" de la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, así como respetar la presunción de inocencia.

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Además, el ministro ha defendido que también confía en las explicaciones que Zapatero le dará al juez el próximo 2 de junio, cuando está citado para comparecer en la Audiencia Nacional, y donde "seguramente aclarará todas las dudas que puedan surgir alrededor".

EL GOBIERNO RESCATÓ A PLUS ULTRA FUE PORQUE CUMPLÍA LOS REQUISITOS

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Sobre el rescate a Plus Ultra, el mandatario socialista ha explicado que fue la Comisión Europea quien decidió autorizar durante la pandemia de Covid-19 a los Estados a rescatar a las aerolíneas porque "estaban muy afectadas" y que se trata de un "procedimiento reglado" avalado por diferentes órganos.

"Ha sido avalado por la Intervención General de la Administración del Estado, por el Tribunal de Cuentas, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además un tribunal de instrucción de Madrid tampoco encontró nada", ha detallado el representante de Hacienda.

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En este sentido, España ha defendido que "si la empresa no hubiera cumplido los requisitos establecidos para recibir la ayuda, no la habría recibido" y ha añadido que es "un proceso reglado" en el que "se cumplió estrictamente con la legalidad".