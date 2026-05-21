Gilgeous-Alexander: "Tenemos que ir a San Antonio y ganarles un partido"

Washington, 20 may (EFE).- La estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, aseguró este miércoles que el equipo entendió "lo que habría significado perder este partido" ante los San Antonio Spurs y subrayó que el objetivo pasa ahora por ganar uno de los dos encuentros en Texas.

Los Thunder se impusieron a los Spurs por 122-113 e igualaron la serie final del Oeste 1-1, aunque viajan a San Antonio con el factor cancha perdido tras la derrota del lunes en el partido inaugural.

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"Estuvimos bien. Los chicos dieron la cara esta noche, sabiendo lo que habría significado perder este partido", dijo en declaraciones a pie de cancha Gilgeous-Alexander, autor de 30 puntos y 9 asistencias.

"Salimos con la energía que exigía el momento. Nadie se vino abajo cuando ellos encadenaron parciales -sabemos que son un gran equipo y que eso iba a pasar-. Seguimos compitiendo, nos mantuvimos firmes y al final sacamos el partido", añadió.

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Gilgeous-Alexander, sin embargo, fue autocrítico pese al triunfo y a su buen papel: "Intenté lo que estoy acostumbrado a hacer. No estuve todo lo eficiente que me habría gustado en el tramo final, ni en los movimientos, ni en energía".

"Pero aun así conseguimos la victoria, que ahora es lo único que importa. Nos toca ir a su pista, ante un gran equipo, e intentar ganarles uno allí", añadió el canadiense, con el objetivo de recuperar el factor cancha.

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Con el 1-1, la serie se traslada ahora a San Antonio para los dos próximos encuentros, que se disputarán el viernes y el domingo. EFE