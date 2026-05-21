Nuevo aumento generalizado de las temperaturas, con cielos poco nubosos o despejados

Madrid, 21 may (EFE).- Las temperaturas en España continuarán este jueves en ascenso generalizado, especialmente en el Cantábrico, con valores elevados para la época en la mayor parte del territorio; estabilidad con cielos poco nubosos o despejados aunque con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho.

Las altas presiones mantendrán la estabilidad del tiempo y provocarán un nuevo aumento de las temperaturas, notable en el caso de las máximas en el Cantábrico y con valores elevados para la época en el resto del país, alcanzando los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos también del Cantábrico.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos serán poco nubosos o despejados salvo en el norte de Baleares y Canarias y los litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña, donde se darán intervalos de nubes bajas que podrán dejar brumas o nieblas costeras; y en el alto Ebro y Cantábrico oriental, donde comparecerá nubosidad baja matinal con probables bancos de niebla.

Solo podría haber chubascos aislados en montañas del centro y norte por la tarde, debido a la creación de nubosidad de evolución dispersa.

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Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y moderado en otros litorales del sur peninsular y Cantábrico, donde rolará a oeste, así como en interiores de Cádiz y Málaga.

Viento flojo en el resto, predominando las componentes este y norte en Baleares, y las este y sur en el resto con tendencia a rolar a oeste y norte en el cuadrante noroeste.

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En Canarias, viento moderado con intervalos fuertes de componente norte y probable presencia de calima en el este de este archipiélago y el suroeste peninsular.

- GALICIA: intervalos nubosos con predominio de nubosidad alta y nubosidad de evolución en las montañas del este, con probabilidad de con brumas y bancos de niebla a inicio y final del día en litoral norte y en centro de Lugo.

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Las temperaturas mínimas en ascenso generalizado, notable en el interior y A Mariña, y máximas en ascenso notable en A Mariña y sin cambios en litoral atlántico.

El viento será flojo con predominio de la componente este al principio y final del día y de la componente oeste durante las horas centrales, cuando vendrá acompañado de intervalos de moderado.

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- ASTURIAS: intervalos nubosos con predominio de nubes altas y nubosidad de evolución en horas centrales, sin descartar brumas y bancos de niebla en el litoral a primera hora.

Las temperaturas en ascenso, notable en las máximas salvo en el litoral y en zonas altas de la cordillera; viento flojo variable en el interior, con predominio de sur al inicio y al final del día y viento del este en el litoral, que girará al oeste por la tarde con menos intensidad.

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- CANTABRIA: intervalos de nubosidad baja a primera hora en zonas altas del interior con probabilidad de brumas y bancos de niebla dispersos, reemplazados por intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución desde el final de la mañana.

Ascenso generalizado de las mínimas y subida notable de las máximas; viento flojo variable de componente sur en el interior y del este en el litoral que gira al oeste en las últimas horas.

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- PAÍS VASCO: intervalos de nubosidad baja en zonas altas del interior con probabilidad de brumas y bancos de niebla dispersos que pasarán a ser desde el final de la mañana intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución.

Ascenso de las temperaturas, notable en las máximas pero menos acusado en Álava; y viento flojo de componente sur en el interior, tendente a flojo variable por la tarde, y viento del este que vira a oeste y tenderá a arreciar durante la tarde en el litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso sin descartar alguna nubosidad de evolución; con temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas en montañas occidentales; y viento variable, tendiendo del sur y suroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: cielo despejado desde primera hora tras presentar algunas nubes de madrugada; temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas en la vertiente cantábrica y en la Ribera del Ebro; el viento flojo variable con predominio de la componente este, que tiende al suroeste durante horas centrales.

- LA RIOJA: poco nuboso; temperaturas en ligero ascenso, más acusado en máximas; y viento del sur en la sierra y variable en el valle, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con temperaturas en ascenso y viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral sur de Tarragona en las primeras horas; no se descartan chubascos en el Pirineo por la tarde debido a nubes de evolución diurna.

Temperaturas en ascenso y viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía.

- EXTREMADURA: poco nuboso con algunas nubes altas; temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas; y viento variable, con predominio del sur y sureste, flojo sin descartar intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, aunque con alguna nubosidad de evolución aislada en la sierra en horas centrales; temperaturas en aumento y viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado aunque con alguna nubosidad de evolución aislada en sistemas Central e Ibérico en horas centrales; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable con predominio del sur sureste en Albacete y Cuenca.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y posibilidad de niebla en el litoral de Castellón a primeras horas; máximas en ligero ascenso y viento flojo de dirección variable por la mañana, de componente este a mediodía.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso aunque con presencia de bancos de niebla de madrugada; ascenso ligero de temperaturas y viento flojo de componente norte y este con brisas costeras.

- BALEARES: cielo poco nuboso, aunque con bancos de niebla de madrugada; las temperaturas en ligero ascenso y el viento flojo de componente norte y este con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso en vertiente atlántica y viento flojo variable, pero con intervalos moderados de componente este y levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

- CANARIAS: nubosos en el norte del archipiélago, con claros en horas centrales, mientras que en zonas altas y resto de vertientes poco nuboso o despejado; calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas en ligero ascenso y viento de componente norte en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas por la noche, y flojo a moderado del sudeste en medianías y zonas altas.

En Tenerife no se descartan rachas localmente muy fuertes del noroeste a últimas horas en el extremo noroeste y al sur de Anaga. EFE