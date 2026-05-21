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Aldama ante el juez del caso Koldo por los contratos de mascarillas en Canarias y Baleares

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Madrid, 21 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, toma declaración este jueves como imputado al comisionista Víctor de Aldama en relación a los contratos de compra de mascarillas y test PCR suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia del covid-19 en 2020.

Por este mismo caso ya compareció la pasada semana el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, quien optó por no declarar después de que su abogada pidiera al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo.

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Ante la negativa del juez a acceder a sus pretensiones, la defensa de Koldo García decidió apelar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene aún pendiente tomar una decisión sobre este recurso, y en esa circunstancia se apoyó el exasesor para manifestar que hasta que no haya resolución no prestará declaración sobre esta cuestión, que considera "cosa juzgada".

Koldo García fue citado a declarar junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya comparecencia finalmente se pospuso a este 21 de mayo, en la causa en la que investigan los contratos de compra de mascarillas y de pruebas PCR que la trama gestionó con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, presididos en aquellas fechas por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.

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En relación al caso de Canarias, Aldama ya prestó declaración el pasado noviembre y aseguró ante el juez que el expresidente de Canarias y ahora ministro Ángel Víctor Torres buscaba una "cartera ministerial" a cambio de los favores que hizo a la trama del caso Koldo.

En esa misma comparecencia confirmó una cena, que aparece mencionada en un informe que elaboró la UCO sobre la trama en Canaria, en un restaurante de Madrid el 15 de julio de 2020. A ella acudieron Aldama, el exministro Ábalos, Koldo y el entonces presidente de Canarias. Según la Guardia Civil, en aquel encuentro Koldo intercedió con Torres a favor de Aldama.

El comisionista señaló también en aquella ocasión un supuesto interés de Torres en que fuese Plus Ultra, y no Air Europa, la aerolínea encargada del envío de mascarillas.

En el primer juicio del caso Koldo, celebrado en el Supremo, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, hizo una misteriosa advertencia en su informe final: "Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol".EFE

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EFE

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