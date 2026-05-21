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El exsecretario de Estado Francesc Vallés testifica sobre el muñeco de Pedro Sánchez

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Madrid, 21 may (EFE).- La jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado para este jueves como testigo al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

La titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid investiga a seis personas por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba durante las protestas contra la ley de amnistía que se llevaron a cabo la Nochevieja de 2023 en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

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La magistrada archivó la causa en febrero de 2024, rechazando que hubiera delito en una protesta en la que "lo más violento fue golpear a una piñata" que "en ningún caso" se parecía al presidente del Gobierno.

Pero en julio de 2025 la Audiencia de Madrid ordenó que se reabriera, al considerar que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas contra el presidente del Ejecutivo.

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La magistrada lo hizo y solicitó recibir declaración por escrito a Pedro Sánchez para saber cuándo tuvo conocimiento de los hechos y para que precisara si ha sufrido algún perjuicio, y el presidente contestó que conoció los hechos en la mañana del 1 de enero del 2024 través del resumen de prensa diario elaborado por su Gabinete, que recogía informaciones de diversos medios.

En ese escrito el presidente sostuvo que esa acción fue una "manifestación brutal de odio" destinada a amenazarle no solo a él y a su familia sino a todos los socialistas.

Tras solicitar y recibir ese resumen de prensa, la jueza citó como testigo al que era entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE, en la que se detalla que "desconociéndose su domicilio, se requiere a la representación procesal del Sr. Sánchez a fin de que aporte a este Juzgado el domicilio que les conste del mismo".

En la misma providencia, fechada el pasado día 14, la magistrada cita a cinco de los investigados para el próximo 7 de julio. EFE

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EFE

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