Cincuenta años del primer trasplante de médula en España: "Quería salvar a mi hermana"

Paula García Madrid

Barcelona, 21 may (EFE).- Teresa Álvarez, donante del primer trasplante de médula ósea en España en 1976 en el Hospital de Sant Pau, rememora medio siglo después su deseo de "salvar" entonces a su hermana gemela, en lo que fue un hito de la medicina que ha contribuido a tratar a miles de enfermos de leucemia.

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Su hermana, Modesta Álvarez, una niña de 13 años, acudió a urgencias del hospital de Sant Pau por una fiebre persistente y quedó ingresada después de ser diagnosticada de leucemia aguda.

Le hicieron un tratamiento de quimioterapia, pero recayó y entonces los médicos tomaron la decisión de realizar un trasplante de médula.

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La donante fue Teresa Álvarez, su hermana gemela univitelina, por lo que, por su alta compatibilidad, tenía muchas posibilidades de que todo saliera bien.

"Lo que pensaba era en que mi hermana se salvase", ha explicado en declaraciones a EFE la donante de médula, Teresa Álvarez.

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El trasplante se realizó el 22 de mayo de 1976 y fue un éxito, ya que la paciente mejoró notablemente y recibió el alta, así que pudo volver al colegio y le empezó a crecer otra vez el pelo perdido durante el tratamiento.

Sin embargo, como suele pasar en algunos casos graves de leucemia, volvió a recaer después de algunos meses y esta vez no pudo salir adelante.

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"Aunque ella murió, fue el primer paso para lo que vendría después", ha señalado Álvarez.

Este logro médico y científico no solo hizo que la paciente mejorara, sino que también abrió las puertas a que millones de personas con enfermedades hematológicas graves se pudiesen beneficiar, ha subrayado el director del Servicio de Hematología de Sant Pau, Javier Briones.

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Solo en el Hospital de Sant Pau se han llevado acabo hasta la actualidad 4.000 trasplantes de médula ósea, convirtiendo a este centro en un referente europeo.

Hace 50 años, el trasplante que se realizó a la hermana gemela de Teresa marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en España, que consiste en administrar células madre sanas a un paciente para regenerar su médula ósea.

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Es un tratamiento que se utiliza para tratar enfermedades graves de la sangre o el sistema inmunitario, como leucemias, linfomas, mieloma múltiple o anemias aplásicas, según Briones.

En 1976 era aún una técnica altamente experimental que se había practicado en Estados Unidos pero tenía poca implantación en Europa.

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"Supuso poder ofrecer a un paciente por primera vez en España un tratamiento que en aquel momento era inimaginable", ha afirmado Briones.

Desde entonces, el trasplante de médula ósea ha cambiado gracias a los grandes avances, lo que ha hecho que, si bien antes solo se hacían trasplantes a personas jóvenes (de hasta 30 o 40 años), ahora se puede realizar a pacientes de hasta 75 años.

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El altruismo de las personas y tener una red de donantes es esencial para realizar los trasplantes de médula, como lo fue para Maragda Pobleta, una paciente trasplantada de un donante internacional.

Le aplicaron dos tipos de quimioterapia hasta que la enfermedad estuvo controlada y, entonces, comenzó el proceso de buscar un donante compatible, pues cada persona es diferente y no sirve cualquier médula.

"Tuve la gran suerte de encontrar un donante internacional anónimo, en este caso de Alemania, que me ha regalado poder estar aquí", ha afirmado Maragda.

Dos años después de su diagnóstico, ahora se está recuperando y volviendo, poco a poco, a su vida normal.

De conectar a donantes anónimos que sean compatibles con pacientes se encarga la red REDMO, que gestiona la Fundación Josep Carreras y que cruza datos de unos y otros para dar así una opción a los enfermos que no tienen familiares compatibles. EFE