Ale García será operado este jueves de su lesión muscular en la pierna derecha

Las Palmas de Gran Canaria, 20 may (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Ale García será intervenido quirúrgicamente este jueves de la lesión que sufre en la musculatura isquiotibial derecha, según informó el club isleño a través de un comunicado.

El extremo del equipo amarillo se lesionó el pasado día 10 en la visita al Andorra (5-1) y, tras confirmarse una rotura fibrilar en esa zona, los servicios médicos estimaron inicialmente un periodo de baja de entre seis y ocho semanas, aunque finalmente han decidido que debe pasar por el quirófano.

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El jugador grancanario se perderá lo que resta de temporada en LaLiga Hypermotion, que cierra con 31 partidos disputados, en los que firmó siete goles. EFE

rg/as/ism

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