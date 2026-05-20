El WorldTour femenino mide sus fuerzas en Burgos

Burgos, 20 may (EFE).- Burgos se convierte desde este jueves en el epicentro del ciclismo mundial con el comienzo de la XI Vuelta a Burgos Femenina: cuatro días de competición bajo el sello del UCI Women's WorldTour que van a congregar a lo más destacado del panorama internacional con etapas para velocistas puras con trampas de viento y un desenlace de alta montaña.

Entre las corredoras destaca Lorena Wiebes, la neerlandesa del Team SD Worx - Protime llega como una de las ciclistas más dominantes, escoltada además por un bloque que incluye a su compatriota Mischa Bredewold.

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El Lidl-Trek aterriza con la italiana Elisa Balsamo al frente, asegurando un duelo cara a cara que es ya un clásico del ciclismo femenino.

Pero Burgos no se va a decidir solo en las rectas de meta; para cuando comience la montaña, los focos apuntarán directamente a escaladoras como la francesa Evita Muzic (FDJ United - Suez) o la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech), llamadas a impulsar la carrera en las jornadas más duras.

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Por parte de la afición local, las miradas estarán puestas en la combatividad de Sara Martín y la proyección de la jovencísima Paula Ostiz en las filas del Movistar Team, además de la presencia de Usoa Ostolaza liderando el bloque del Laboral Kutxa, con ganas de dejarse ver ante los grandes transatlánticos del pelotón.

El jueves 21 de mayo abrirá la competición con una primera etapa con salida y meta en Burgos idónea para que los equipos de las velocistas controlen la carrera.

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Salvo que el viento diga lo contrario, la recta de meta debería ser el escenario del primer gran duelo entre Wiebes y Balsamo por vestirse con el maillot morado de líder.

Para el viernes 22, la segunda jornada, con salida en Castrojeriz y meta en Pedrosa de Duero, con largas llanuras en un territorio perfecto para provocar los temidos abanicos.

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Una distracción aquí puede echar por tierra las opciones en la general de cualquier favorita antes de llegar a las subidas.

La tercera etapa, el sábado 23, desde Busto de Bureba a Medina de Pomar, cuenta con un trazado rompepiernas con cotas cortas pero exigentes que desgastará a las corredoras más rápidas y abrirá el abanico a los ataques lejanos o a una llegada en un grupo selecto de clasicómanas potentes.

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El desenlace final llegará el domingo 24 de mayo con la etapa reina con salida en Gumiel del Mercado y llegada en Neila. Tras un terreno previo de bastante castigo, la carrera se decidirá en una ascensión final exigente. EFE

vfr/aam/apa

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