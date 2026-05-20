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Rodrigo Ely: "Hay que levantarse y seguir peleando, como otras veces"

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Almería, 20 may (EFE).- El central italobrasileño del Almería Rodrigo Ely confió en las posibilidades de ascender directamente a LaLiga EA Sports a pesar de la derrota encajada el domingo contra el Las Palmas y "pelear hasta el final como el equipo ha hecho otras veces".

"Hay que levantarse" de la última derrota por 1-2 ante Las Palmas y "seguir y pelear como este equipo ya lo ha hecho otras veces", dijo Ely, jugador del Almería, a tres puntos del Deportivo.

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El defensa del Almería, que visita este domingo al Sporting Gijón en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, declaró que este partido es "muy importante" para el objetivo del conjunto rojiblanco y será "difícil", pues saben lo que se juegan, aparte de que deben "pasar página" del último encuentro perdido en casa frente a otro rival que lucha por subir a Primera.

"En el fútbol pueden pasar estos partidos por más que nos duela mucho, pero hay que seguir, hay que levantarse, hay que seguir y pelear como este equipo siempre lo ha hecho. Sabemos que en este deporte pueden pasar muchísimas cosas, pero yo creo que, sobre todo, tenemos que concentrarnos en nosotros y hacer nuestro papel", recalcó Ely.

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Admitió que no va a "mentir" y que esa decepción ante Las Palmas "ha dolido" en el vestuario, aunque destacó que la plantilla mantiene una buena mentalidad para seguir luchando por el ascenso directo, y añadió: "somos también hombres para sacar ahí el mono de trabajo y seguir adelante; sabemos que en el fútbol puede pasar de todo".

El central brasileño del Almería consideró que "hay que limpiar la mente, seguir adelante", y recalcó que cree que "es más un trabajo mental que físico", porque saben que "para lograr objetivos difíciles hay que ser mentalmente muy fuertes durante toda una temporada y, sobre todo, en estos momentos".

Para Ely, que aseveró que en esta recta final el vestuario se centra en ellos mismos sin mirar a lo que pueda ocurrir en otros campos, el partido de Gijón exige máxima exigencia sin atender a clasificaciones ni contextos.

"Va a ser un partido muy difícil. Hoy en día en el fútbol ganar un partido es muy complicado, por más que parezca que éste va a jugar contra éste o que éste es mucho mejor..., pero no, es difícil ganar. Y tienes que trabajarlo mucho, correr mucho y equivocarte lo menos posible", indicó. EFE

jmt/cc/apa

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EFE

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