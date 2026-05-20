Enric Mas: "Nunca es bonito ser segundo, pero vamos sacando la cabeza"

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El español Enric Mas (Movistar), admitió este miércoles, tras la undécima etapa del Giro, que "nunca es bonito ser segundo" después de que tratara de superar sin éxito primero en las subidas y luego en el esprint final al ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), vencedor en Chiavari.

"Intenté soltar a Narváez, pero fue imposible. No lo conseguí en la subida y luego en el esprint no pude. Además, arranqué mal, delante. Sabía que era más rápido que yo", explicó el ciclista español.

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"Nunca es bonito ser segundo, sobre todo después de una semana difícil del equipo después de que yo quedara fuera de la general y que un virus afectara al equipo, pero poco a poco estamos sacando la cabeza y esperamos hacer algo bueno de aquí al final", concluyó. EFE