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Un estudio demuestra que cuanto mayor es la soledad peor es la valoración sobre la salud

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Córdoba, 20 may (EFE).- Un estudio del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), en colaboración con la Universidad de La Laguna, ha puesto de manifiesto que cuanto mayor es la soledad, peor es la valoración que las personas hacen de su estado de salud, al menos en Europa.

La investigación, según ha señalado el IESA-CSIC, confirma que la soledad constituye un "determinante social relevante" de la salud: a mayor nivel de soledad, peor valoración del estado de salud, incluso tras considerar factores como edad, sexo o situación socioeconómica.

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Según la primera autora del trabajo, Ana Padrón de Armas, "la asociación observada entre soledad y la valoración que las personas hacen de su propio estado de salud es independiente de otras variables"

Así, las mujeres valoran "sistemáticamente peor" su estado de salud y presentan mayores niveles de soledad que los hombres en la mayoría de países analizados. Este resultado, subrayan los autores, se enmarca en la conocida "paradoja de género" en salud: las mujeres reportan peor estado de salud pese a tener mayor esperanza de vida.

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En cambio, el análisis por edad revela que mientras que la salud autopercibida empeora progresivamente con la edad, la soledad es más elevada en las personas jóvenes y disminuye a lo largo del ciclo vital.

Este resultado cuestiona la idea tradicional de la soledad como un problema exclusivo de la vejez y refuerza la evidencia reciente que identifica a la juventud como un grupo especialmente vulnerable.

El estudio advierte, no obstante, que los resultados deben interpretarse en términos de asociación y no de causalidad, es decir, que no implican que la soledad provoque peor salud o viceversa. Además, la relación entre soledad y salud podría ser bidireccional.

Esta es la principal conclusión de un trabajo, publicado en Frontiers in Sociology: Medical Sociology, que se basa en una encuesta comparativa de 4.800 personas adultas realizada en 2025 en Alemania, España, Grecia, Irlanda, Portugal y Suecia. EFE

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