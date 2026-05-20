Pradales pide explicaciones a Zapatero porque su imputación constituye un hecho "grave y sin precedentes"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado necesario que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca "todas las explicaciones oportunas", con "la máxima celeridad y transparencia", respecto a su imputación en el 'caso Plus Ultra', que ha calificado de hecho "grave y sin precedentes"

Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida este miércoles en Vitoria-Gasteiz con el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha referido de esta forma a la imputación de Rodríguez Zapatero en el caso por posibles delitos de corrupción vinculados al rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra.

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"La investigación por presuntos delitos en la que se imputa al expresidente español y que fueron conocidos ayer es un hecho muy grave y sin precedentes", ha subrayado el Lehendakari, que ha añadido que "no podemos negar esta realidad".

"RESPETO"

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A su juicio, un hecho "grave y sin precedentes" como este requiere actuar con "responsabilidad y prudencia". Por ese motivo, ha pedido "respeto a la judicatura y respeto a la presunción de inocencia".

A su vez, ha afirmado que espera que el expresidente del Gobierno de España "ofrezca todas las explicaciones oportunas y lo haga con la máxima celeridad y con la máxima transparencia".

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"Esta situación es muy grave y requiere transparencia, celeridad, prudencia, responsabilidad y, por lo tanto, no apresurarse en juicios que luego nos lleven a tener que dar ciabogas", ha añadido.