Lucas Hernandez: "Ojalá podamos seguir marcando la historia"

Poissy (Francia), 20 may (EFE).- El defensa francés del PSG Lucas Hernandez mostró su deseo de que su equipo pueda seguir marcando la historia sumando una segunda Liga de Campeones en la final que afrontan contra el Arsenal el próximo día 30.

"Estamos marcando la historia del club y de Francia, ojalá podamos hacerlo más aun", señaló el jugador en la jornada de medios organizada por el club.

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Pese a la experiencia del año pasado, Lucas aseguró que "cada final es diferente" y "todas se afrontan de la misma manera, con el mismo trabajo y preparación" y afrontando el duelo "como el año pasado".

"Somos conscientes de que estamos creando historia del club. El año pasado ya fue históricoy tenemos la oportunidad de que vuelva a serlo otra vez. Pero no es fácil aunque lo parezca", comentó.

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"Hemos hecho una temporada espectacular y queda una final, que está ahí para jugarla y ganarla. Del que pierda nadie se va a acordar", agregó.

Destacó la fortaleza del Arsenal y el trabajo de su entrenador, Mikel Arteta, que junto al suyo, Luis Enrique, "están haciendo un trabajo espectacular". EFE

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