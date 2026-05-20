Buscan a un hombre que intentó agredir a su ex con un cuchillo en As Neves (Pontevedra)

Vigo, 20 may (EFE).- La Guardia Civil busca a un hombre que ha intentado agredir a su expareja este miércoles en As Neves (Pontevedra).

Según fuentes próximas a la investigación, el hombre, que tiene una orden de alejamiento de la mujer, se quitó la pulsera de control telemático y se presentó en la vivienda de la mujer al mediodía.

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El agresor trató de agredir a la exmujer y se interpuso la hija de ambos, que resultó herida leve.

Los hechos fueron presenciados por las hijas y nietas de la mujer y su expareja.

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El hombre, que acudió en coche hasta la casa de su ex, acabó huyendo a pie, y la Guardia Civil, que se desplazó al domicilio al tener conocimiento de la incidencia con la expareja hacia las 14:00 horas, le busca. EFE

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