Rescatados dos cadáveres en aguas de Formentera, probablemente de inmigrantes ahogados

Ibiza, 20 may (EFE).- El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha rescatado este miércoles los cadáveres de dos personas en aguas de Formentera, que posiblemente pertenezcan a dos inmigrantes fallecidos en el mar, ha informado a EFE la Guardia Civil.

El primer cuerpo sin vida, de un hombre, se ha localizado a las 11:15 horas en la zona de s’Estufador. El grupo especial se ha desplazado hasta el lugar del avistamiento y ha confirmado el óbito judicial, han detallado los agentes.

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Al mismo tiempo, los GEAS han recibido el aviso de otro cuerpo sin vida, en este caso de una mujer que llevaba puesto un chaleco salvavidas. El avistamiento, a las 13.15 horas, lo ha realizado un pesquero, según el instituto armado.

Ambos cuerpos corresponden presuntamente a inmigrantes fallecidos durante el trayecto irregular entre Argelia y Baleares, ha señalado la Guardia Civil. EFE

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