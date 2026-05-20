Sira Rego condena el "trato vejatorio" de Israel a los activistas detenidos de la flotilla

Alcalá de Henares (Madrid), 20 may (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha condenado este miércoles "de forma enérgica y rotunda" la "detención ilegal por parte del estado genocida de Israel" de los activistas que formaban parte de la llamada 'flotilla de la libertad', que intentaba llevar a Gaza víveres y medicamentos.

Así lo ha expresado Rego en Alcalá de Henares (Madrid), donde también ha criticado este "trato vejatorio" que, según sus palabras, es "absolutamente escandaloso", en referencia a las burlas que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha vertido sobre los detenidos, que en las imágenes aparecen maniatados y hacinados en el suelo.

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Desde el punto de vista de la ministra, "la impunidad de Israel es la que está llevando a que veamos este tipo de imágenes". Asimismo, ha recordado "el genocidio en Gaza, las miles de personas asesinadas por Israel y los miles de prisioneros palestinos en cárceles sin ningún tipo de acusación".

Rego ha expresado que estos prisioneros "están siendo torturados y vejados". "Cada día en el que la comunidad internacional no interviene es un día de vergüenza para el conjunto de la humanidad", ha zanjado. EFE

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