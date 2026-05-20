Sira Rego defiende que la ley de entornos digitales seguros será "un punto de inflexión"

Alcalá de Henares (Madrid), 20 may (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la ley para la protección de los menores en entornos digitales en un acto en Alcalá de Henares (Madrid), donde ha señalado que esta norma va a suponer un "punto de inflexión" en España.

En un acto abierto organizado por Izquierda Unida, la ministra ha defendido que tiene que haber una regulación, un acompañamiento de niños y niñas para que "adquieran herramientas para defenderse en entornos digitales".

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En este sentido, Rego ha señalado que el objetivo es que los mejores puedan "disfrutar de sus derechos y libertades en el entorno digital", por lo que hay que ser "profundamente exigentes" con los estándares y con las medidas que se les imponen a las tecnológicas y a las grandes plataformas.

La ministra ha añadido que lo que no puede ser es que se viva en la "ley de la selva de los entornos digitales con un algoritmo que está condicionando cómo aprenden, cómo se forman y cómo generan su personalidad los niños y niñas" en España.

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Actualmente, esta ley, que ha contado con la participación de un comité formado por más de 50 personas expertas, se encuentra en la fase final de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Antes del acto, en declaraciones a los periodistas, Rego, ha apuntado también que en España se necesitan "políticas contundentes" para acabar con la escalada de precios de la vivienda y así permitir que los jóvenes puedan acceder a ella.

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Rego ha indicado que la crisis de vivienda es "el elemento determinante para la emancipación juvenil y, sobre todo, para pensar en un proyecto de vida y un proyecto de futuro". EFE

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