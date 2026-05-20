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La princesa Charlène es nombrada vicepresidenta del Comité Olímpico Monegasco

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París, 20 may (EFE).- El Comité Olímpico Monegasco (COM), presidido por Alberto de Mónaco, ha nombrado a la princesa Charlène vicepresidenta de la institución, informó este miércoles el Principado de este pequeño país mediterráneo.

Exnadadora olímpica y actual presidenta de la Federación Monegasca de Rugby, la princesa Charlène, esposa de Alberto de Mónaco, refuerza así su implicación en el deporte, la juventud y los valores olímpicos, señaló el Principado de Mónaco en un comunicado.

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"El deporte me ha enseñado la disciplina, el respeto y la superación. Quiero poner esta experiencia al servicio de los atletas", declaró en el comunicado la princesa Charlène, quien asumirá la función con el objetivo de reforzar el alto rendimiento y la proyección internacional del deporte monegasco.

El Comité Olímpico Monegasco, fundado en 1907, es el organismo encargado de representar a Mónaco ante el movimiento olímpico y de gestionar sus delegaciones en los Juegos Olímpicos. EFE

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