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De la antigua Grecia a Tik Tok, el culto a la belleza y la presión estética llegan al CCCB

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Barcelona, 20 may (EFE).- La nueva exposición 'El culto a la belleza', del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), sucumbe al debate de si existe o no un ideal universal de belleza, una duda existencial de más actualidad que nunca en los tiempos de los tutoriales de belleza de Tik Tok, de la presión estética y el regreso del canon de delgadez extrema.

El CCCB, a partir de una primera propuesta de la Welcome Colecction de Londres, abre un debate tan complejo como histórico con fotografías, publicaciones, instalaciones y mercadotecnia de un mercado, el de la belleza, que a lo largo de la historia ha ido transformándose en un fenómeno cada vez más agresivo.

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Cerca de 400 obras de artistas tan heterogéneos como William Hogarth, Angélica Dass, Narcissister, Colita, Isidre Nonell, Sandra Gamarra o Marina Vargas muestran cómo se han construido los cánones estéticos a lo largo de la historia e intentan indagar si existen espacios que habitar a los márgenes.

El rosa en sus distintos tonos, de empolvado a fucsia, envuelve como un joyero el espacio expositivo. Un color omnipresente en toda la propuesta que recuerda, desde la inconsciencia cromática, que los cánones imposibles de la belleza enfocan especialmente a las mujeres.

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Júlia Llull, comisaria de la exposición junto a Blanca Arias, ha contado que el reto ante un tema tan amplio ha sido, entre otros, buscar cómo aplica la búsqueda de la belleza en los cuerpos y cómo las condiciones culturales, económicas, políticas y sociales atraviesan ese ideal en cada momento y cultura.

La exposición también se plantea si es posible buscar en los márgenes de la belleza más hegemónica y defender que la belleza es en realidad una experiencia estética universal que no puede limitarse solo a algunos cuerpos, ha explicado Arias.

Sobre eso dialoga una videoinstalación de Lorenza Bötner en la que la propia artista, que perdió sus brazos siendo niña en un poste eléctrico mientras intentaba alcanzar un nido de pájaros, se graba estática emulando a la Venus de Milos toda pintada de blanco y antes de mirar en un momento dado a la cámara y preguntar al espectador: "¿Qué harías si el arte cobrara vida".

"La demanda de la artista es una invitación a mantenerse en contacto con esa búsqueda de la belleza en cualquier momento. También es oportunidad de preguntarnos por qué un cuerpo que es bello dentro de un museo no nos lo parece en la calle", ha reflexionado Arias.

De los anuncios en blanco y negro del siglo XIX en prensa escrita, a la infinidad de 'reels' de redes sociales sobre maquillaje o dietas adelgazantes, las obras muestran la sombra alargada de la presión estética.

Una versión del artista Peliagudas de 'La maja desnuda' de Francisco de Goya sin depilar o las fotografías de concursantes de Miss Reino Unido con el rímel corrido y la banda arrugada llorando tras la derrota también aparecen durante el circuito.

Una de las piezas de mayor impacto que sirve para cerrar la exposición es 'Narcissister', del artista de Nueva York del mismo nombre, que muestra en su obra de grandes dimensiones el peso metafórico y literal del peso de la presión estética y el culto a la belleza que se transmite de generación en generación (en este caso, de su propia madre).

El responsable de exposiciones del CCCB, Jordi Costa, ha incidido en lo actual de la temática que aborda la exposición en los tiempos de los medicamentos para adelgazar, los filtros de la adicción a una cirugía estética a la que se someten "personas cada vez más jóvenes".

Por su parte, la jefa de comisariado de la Wellcome Collection, Emily Sargent, ha explicado que no es posible dar una respuesta de "sí o no" a la pregunta de si existe o no una sola belleza.

La británica ha recordado, eso sí, las palabras del novelista Toni Morrison: "La belleza es una necesidad, no es un capricho. Los humanos necesitamos a la belleza como al oxígeno".

Además de la muestra, que podrá verse en la planta 3 del CCCB des de este jueves, 21 de mayo, hasta el 8 de noviembre, el tema del culto a la belleza se colará también en la programación de cine de verano del museo, 'Gandules', un ciclo comisariado por la escritora, guionista y crítica de cine Desirée de Fez. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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