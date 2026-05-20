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Chupete, segundo máximo goleador de Segunda, amplía por un año su contrato hasta 2029

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Málaga, 20 may (EFE).- El delantero del Málaga Carlos Ruiz 'Chupete', actual segundo máximo goleador de LaLiga Hypermotion, ha ampliado por una temporada más, hasta junio de 2029, el contrato que le vinculaba al equipo blanquiazul hasta 2028, anunció este miércoles el club andaluz.

El jugador cordobés, de 21 años, está completando una temporada espectacular con el Málaga, cuarto clasificado de Segunda con 69 puntos, ya que lleva 22 goles marcados en 37 partidos a falta de dos jornadas para el cierre de la competición.

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Además, es el segundo en la clasificación de goleadores por detrás del mediapunta madrileño del Almería Sergio Arribas, con 24 tantos.

Chupete, criado en la cantera malaguista, ha firmado ocho dobletes en otros tantos encuentros ligueros y tiene un porcentaje de acierto de cara a puerta cercano al 50 por ciento, con 22 dianas en 48 disparos a portería.

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Además, ha contribuido a la progresión de su equipo, que lucha por el ascenso a Primera División, con cinco asistencias y es el segundo de la plantilla malaguista en este apartado estadístico tras el extremo Joaquín Muñoz, que suma seis.

Chupete está cerca de los récords goleadores del equipo en la categoría de plata. Lidera ese 'ranking' Pedro Bazán, máximo realizador de la historia del extinto CD Málaga, con 29 tantos en la temporada 1947-48, 26 en la 1948-49 y 25 en la 1951-52; y ha igualado ya al delantero José Francisco Sánchez 'Paquito', que hizo 22 dianas en la 1987-88 que acabó con el ascenso a Primera.

También figura en esta clasificación de goleadores malaguistas el hispanobrasileño Henrique Guedes 'Catanha', que es la referencia más cercana, ya que en la 1998-99 marcó 26 tantos en una campaña en la que se logró el ascenso a la élite. EFE

Jrl/cc/ism

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