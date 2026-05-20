Rescatados 29 inmigrantes en Cabrera

Palma, 20 may (EFE).- Un total de 29 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este miércoles en la línea de costa de la zona de Punta de n’Ensiola, en la isla balear de Cabrera, ha informado esta noche la Delegación del Gobierno.

El operativo ha tenido lugar a las 11.30 horas y han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), que se han hecho cargo de la localización y auxilio de los migrantes.

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En total, este miércoles han llegado a Baleares tres pateras con 70 personas a bordo.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.718 migrantes a bordo de 86 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE