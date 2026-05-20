La primera Liga Europa del Aston Villa y la quinta de Unai Emery

Madrid, 20 may (EFE).- El Aston Villa logró la primera Liga Europa de su historia, a las órdenes del entrenador Unai Emery, que agrandó su dominio de esta competición con su quinto título del torneo conseguido como técnico, tras haberlo ganado antes en tres ocasiones con el Sevilla y en una con el Villarreal.

El equipo de Birmingham, que se impuso por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul, aumentó a cinco los títulos ganados por Inglaterra desde el cambio de denominación de Copa de la UEFA a Liga Europa, todavía lejos de España, que ha conquistado nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).

Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles.

El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.

-- Historial:

-------------------- LIGA EUROPA --------------------------

Año Campeón Subcampeón Resultados

2025/26 Aston Villa (ING) Friburgo (ALE) 3-0

2024/25 Tottenham (ING) Manchester Utd (ING) 1-0

2023/24 Atalanta (ITA) B. Leverkusen (ALE) 3-0

2022/23 Sevilla (ESP) Roma (ITA) 1-1 (P)

2021/22 Eintracht (ALE) Rangers (ESC) 1-1 (P)

2020/21 Villarreal (ESP) Manchester Utd (ING) 1-1 (P)

2019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2

2018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-1

2017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-0

2016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-0

2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2

2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)

2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1

2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-0

2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0

2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1(Prórroga)

----------------------- COPA DE LA UEFA ------------------

2008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1(Prórroga)

2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0

2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)

2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0

2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-1

2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0

2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2

2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2

2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)

1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)

1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0

1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0

1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P)

1995/96 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1

1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1

1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0

1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0

1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0

1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1

1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0

1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3

1987/88 B. Leverkusen(ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P)

1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1

1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2

1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1

1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1

1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1

1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0

1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4

1979/80 Eintracht F.(ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0

1978/79 Borussia M.(ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0

1977/78 PSV (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0

1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2

1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1

1974/75 Borussia M.(ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1

1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0

1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2

1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1

------------------- COPA DE FERIAS -----------------------

1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1

1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0

1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2

1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0

1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0

1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2

1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+)

1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+)

1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1

1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1

1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2

1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1

1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0

- Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias.

- A partir de 1998 la final ha sido a partido único.

(P) El título se decidió en la tanda de penaltis.

(++): la final se decidió con gol de oro. EFE

