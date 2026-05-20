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Nadal: Creo que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Madrid

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Madrid, 20 may (EFE).- El extenista español Rafa Nadal, ganador de 22 torneos de Grand Slam, manifestó este miércoles que tiene "un gran respeto" por todo lo que ha hecho Florentino Pérez todos estos años al frente del Real Madrid, "que es mucho", y agregó que para él ha sido "el mejor presidente" de la historia del equipo blanco.

Preguntado por las elecciones convocadas en el Real Madrid durante el acto de presentación en la capital española de 'Rafa', el documental que Netflix lanzará el próximo 29 de mayo sobre su figura, Nadal trasladó a la prensa que "lo único" que quiere es que "el Madrid vaya de la mejor manera posible" y que a partir de ahora "veremos lo que sucede".

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Sobre Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox y patrocinador del 'Team Rafa' -el equipo de Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos- que podría aspirar a la presidencia del Real Madrid, el extenista balear aclaró que comparte con él "una relación profesional de hace un tiempo" y que ahora le ha "conocido un poquito más".

Riquelme, que asistió al estreno de la docuserie de Nadal y que todavía no ha confirmado si se presentará o no a las elecciones a la Presidencia del Real Madrid, dijo sobre el balear que "es el mejor deportista de la historia de España".

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El de Manacor hizo estas declaraciones durante la alfombra roja de la presentación del documental sobre su vida y su carrera que definió como "una combinación de lo que ha sido mi carrera deportiva, con las dificultades, con todas estas cosas que me han ido ocurriendo y cómo las he ido gestionando" y confió en que "quede bien reflejado lo que soy yo como persona".

El extenista expresó que para él resulta "muy difícil" analizarlo en primera persona porque "al final no lo disfrutas como espectador, no es como si yo estoy mirando el documental de Jordan o de alguien que simplemente no analizo, al final cuando estás tú ahí estás analizando todo el rato y es difícil disfrutarlo".

"Creo que es un documental real de no pintar las cosas de color de rosa. Combina lo que ha sido mi carrera deportiva con las dificultades a las que me he enfrentado y yo creo que he sido bastante trasparente con mi vida con todas las cosas que me han ido sucediendo, he tenido sinceridad y al final esta ha sido mi historia", zanjó el miembro del 'big three'. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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