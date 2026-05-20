0-3. Emery conquista con el Aston Villa su quinta Europa League

Londres, 20 may (EFE).- El Aston Villa conquistó este miércoles su primera Europa League y la quinta en la cuenta particular de Unai Emery al derrotar al Friburgo (0-3) en la final de Estambul.
Los goles de Youri Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers mandaron la copa a Birmingham y demostraron el estatus de rey de la competición de Emery, que ha ganado tres con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora otra con el Villa, en el que es, además, el primer título para los Villanos en tres décadas. EFE
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