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Hargreaves pide una estatua de Unai Emery en Villa Park

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Londres, 20 may (EFE).- Owen Hargreaves, exjugador del Manchester United y del Bayern de Múnich, pidió que levanten una estatua de Unai Emery fuera de Villa Park después de que el entrenador español haya conquistado la Europa League con los de Birmingham.

El Aston Villa ganó este miércoles contra el Friburgo su primer título en tres décadas y su primer trofeo europeo desde 1982, todo ello de la mano de un Emery que cogió al equipo a finales de 2022 cuando este estaba al borde del descenso.

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En la retransmisión de TNT Sports, la cadena británica que retransmitió el partido, Hargreaves pidió que le pongan una estatua en los alrededores de Villa Park por lo que ha conseguido en estos tres años y medio en el equipo.

Emery no solo ha logrado esta Europa League, también ha dirigido al Villa a unas semifinales de la Conference League, a unos cuartos de final de la Liga de Campeones y el año que viene volverá a la máxima competición continental. EFE

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