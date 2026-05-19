Recatados 26 migrantes en una patera al sur de Cabrera (Baleares)

Palma, 19 may (EFE).- El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este martes a 26 migrantes que navegaban en una patera a cuatro millas al sur de la isla de Cabrera, en aguas de Baleares, ha informado la Delegación del Gobierno.

La embarcación ha sido localizada a las 5:40 horas y todos sus ocupantes son de origen subsahariano.

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En lo que va de semana han alcanzado la costa balear 90 migrantes en cinco botes, cuatro en aguas de Formentera y uno en Cabrera.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.633 migrantes a bordo de 82 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a estas islas 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE