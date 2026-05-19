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Podemos redobla su apuesta por el tándem Rufián-Montero tras el mal resultado de su candidatura con IU y Sumar el 17M

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la posibilidad de un tándem electoral entre la exministra Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es la mejor opción para relanzar a la izquierda como, a su juicio, muestra el mal resultado de la candidatura de Por Andalucía, que su formación compartió con IU y Sumar en esta comunidad.

"La gente tiene ganas de izquierda en realidad, la gente sí quiere votar izquierda y creo que eso, quien mejor lo representa a nivel estatal, es el equipo que pueden conformar Gabriel Rufián e Irene Montero", ha defendido Belarra en rueda de prensa en el Congresos para sostener que ese "tándem" entre ambos es lo que conecta con el electorado progresista.

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De hecho, la líder de la formación morada ha agregado que ese hipotético tícket electoral es el "único creíble" para poder relanzar al espacio político, para lo cual solo hay que ver las redes sociales y las encuestas.

"LOS RESULTADOS DE POR ANDALUCÍA HABLAN POR SÍ SOLOS"

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Con ello implícitamente cuestionaba que la revalidación de la coalición entre IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid sea la respuesta idónea que necesita la electorado progresista en estos momentos.,

Sobre el resultado en Andalucía, donde su formación no contará con diputados en el Parlamento andaluz tras el reparto de puestos en la lista de la confluencia que compartió con IU y Movimiento Sumar, Belarra ha agregado que prefiere dejar que los análisis de los comicios los hagan las organizaciones en el territorio.

No obstante, ha confrontado a continuación que los resultados de la candidatura de Por Andalucía, que encabezó el coordinador federal de IU Antonio Maíllo, hablan "por sí solos" y no son "buenos", tras estancarse en los cinco diputados que ya cosecharon hace cuatro años.

Su conclusión del 17M es que un tándem electoral entre Rufián e Irene Montero es la mejor opción para "poner en pie" a la izquierda y ha subrayado que Podemos tiene "muchas ganas de hacer equipo" con el portavoz republicano de cara a las futuras elecciones generales.

Es más, ha reivindicado que Podemos es una fuerza que "siempre ha optado por las candidaturas más amplias y fuertes" en la izquierda alternativa al PSOE, pese a no estar de acuerdo "en todo" con Rufián. Por tanto, ha recetado "escuchar a la gente" porque ese posible binomio electoral "lo pide todo el mundo" para devolverle la ilusión a la izquierda. "Seguro que no va a ser facilísimo, pero yo creo que es el camino que la gente está esperando y confío en que lo podamos avanzar", ha insistido la secretaria general de Podemos.

RUFIÁN PROCLAMÓ QUE ERA EL MOMENTO DE LA IZQUIERDA SOBERANISTA

Fuentes del partido morado insisten en que ese tándem es posible pese a que el entorno de Rufián viene aclarando que solo está desplegando reflexiones sobre el futuro de la izquierda, sin carga electoral.

El portavoz de ERC destacó en pleno escrutinio de las elecciones andaluzas dijo que era el momento de las izquierdas soberanistas, ante la subida destacada de Adelante Andalucía, y que los partidos nacionales se revelaban como un problema. Eso sí, indicó que las izquierdas territoriales tampoco pueden desentenderse de la situación global del país.

Ante la indefinición de Rufián, dichas fuentes recalcan que en política pesa mucho la presión social y que la única candidatura que puede ser competitiva es la que arme con Irene Montero, desechando así la reedición de la alianza de los partidos de Sumar (IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid) lidere la reorganización del espacio

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