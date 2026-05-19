Caitlin Clark dará la orden para que los pilotos suban a sus coches en las 500 Millas

Miami (EE.UU.), 19 may (EFE).- Caitlin Clark, jugadora de las Indiana Fever de la WNBA, será la invitada de honor de las 500 Millas de Indianápolis y la encargada de dar la famosa orden para que los pilotos suban a sus autos, según anunciaron este martes los organizadores de la carrera.

Clark se unirá a una lista de ilustres deportistas, como el 'quarterback' Peyton Manning, los jugadores de béisbol Derek Jeter y Álex Rodríguez o el baloncestista Larry Bird, que emitieron esa orden antes que ella.

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"Tengo muchas ganas de vivir un momento emblemático que representa lo que hace que Indiana sea tan especial y de formar parte de la tradición de 'El mayor espectáculo del automovilismo'", dijo Clark en un comunicado.

Clark fue elegida en la primera posición del 'draft' de la WNBA de 2024 y designada 'Novata del Año' en su primera temporada. En sus dos años en la liga ha sido seleccionada dos veces para el 'All-Star Game'.

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Tradicionalmente, el invitado de honor es quien da la orden de salida, pero las 500 Millas de Indianápolis mantienen la costumbre de que sea el dueño del circuito quien lo haga, por lo que Clark dará el aviso ceremonial para que los pilotos suban a sus coches.

La 110ª edición de esta carrera tendrá lugar este domingo, y el piloto español Alex Palou saldrá desde la 'pole' tras firmar el promedio de velocidad más alto en la clasificación del pasado fin de semana.

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El barcelonés es el vigente campeón de las 500 Millas y cuádruple campeón de la IndyCar, y buscará ampliar su ventaja al frente de la clasificación general del campeonato, donde marcha en primera posición. EFE