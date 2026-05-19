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Los Mavericks despiden al técnico Jason Kidd

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Chicago (EE.UU.), 19 may (EFE).- Los Dallas Mavericks despidieron este martes al técnico Jason Kidd, según adelanta la cadena ESPN.

Kidd, de 53 años, dirigía a los Mavericks desde 2021 y llevó a la franquicia texana hasta las Finales de 2024, perdidas contra los Boston Celtics.

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El exjugador estadounidense, que fue campeón NBA con los Mavericks en 2011, pagó una temporada complicada, en la que acabó con un balance de 26-56 y quedó fuera de la lucha por los 'playoffs'.

Las ambiciones de los Mavericks se han reducido verticalmente tras la salida de Luka Doncic, en febrero de 2025 con destino Los Ángeles Lakers. EFE

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