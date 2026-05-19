Hoy será noticia. Miércoles, 20 de mayo

PLUS ULTRA

El juez de la Audiencia Nacional continúa las investigaciones en el caso Plus Ultra

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Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama continúa la investigación de cobros de comisiones en el caso Plus Ultra y el análisis de la documentación requisada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en tres empresas, una de ellas de sus hijas.

El juez ha imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en esta causa.

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GOBIERNO LEGISLATURA

La imputación de Zapatero en la causa Plus Ultra será esgrimida por PP y Vox en la sesión de Control en el Congreso

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Madrid (EFE).- La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra ha causado conmoción en el PSOE y rearma al PP en su campaña de oposición al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este miércoles se enfrenta en el Congreso al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal.

Abascal emplazará a Núñez Feijóo a presentar una moción de censura.

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JUICIO PÚNICA

Se reanuda el juicio del caso Púnica por supuesta adjudicaciones irregulares en municipios madrileños

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Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional reanuda este miércoles el juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013.

Sesión en la que declararán los acusados entre los que se encuentran el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y seis exalcades del PP.

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AYUNTAMIENTO ALICANTE

Declara ante la juez la concejal de Urbanismo de Alicante que obtuvo una vivienda pública

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Alicante (EFE).- La exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante investigada por ser beneficiaria de una de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, la popular Rocío Gómez, está previsto que declare este miércoles por la mañana en el juzgado que investiga este escándalo.

La comparecencia de Gómez ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante es de las más esperadas en torno a este caso que ha sacudido al ayuntamiento alicantino y se producirá en la misma jornada que la declaración de la exdirectora general municipal de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas.

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JUICIO KITCHEN

El tribunal de Kitchen sigue escuchando las confesiones de un comisario ante el juez

Madrid (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, sigue escuchando este miércoles, por tercera jornada consecutiva, las declaraciones que hizo ante el juez instructor un comisario implicado, Enrique García Castaño, después eximido por motivos de salud.

Tras una primera declaración en la que negó la implicación del ex número dos de Interior Francisco Martínez, este comisario optó después por colaborar con la Justicia y por confesar que el secretario de Estado de Seguridad le había ordenado buscar discos duros que Bárcenas se había llevado de su partido y contenían información sobre pagos en B, como ha escuchado este martes la Sala.

INTERPOL CONFERENCIA

Más de un centenar de policías de 50 países se dan cita en Toledo en la Conferencia regional Europea de Interpol

Toledo (EFE).- Más de un centenar de representantes policiales de unos 50 países se dan cita a partir de este miércoles en Toledo en la 53 Conferencia regional Europea de Interpol, la mayor organización policial del mundo.

La finalidad del encuentro es reforzar alianzas y engrasar mecanismos de cooperación eficaces contra las nuevas amenazas.

PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Premio Princesa de Cooperación se decide este miércoles entre 32 candidaturas

Oviedo (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 será fallado este mediodía en Oviedo, donde un jurado presidido por el jurista y exministro Gustavo Suárez Pertierra decidirá entre las 32 candidaturas que este año optan a este galardón.

Proyectos relacionados con la cooperación más pura y dura, el medio ambiente o la salud, personalidades a título particular e instituciones se encuentran entre las candidaturas sobre las que tendrán que decidir los quince miembros del jurado.

CONGRESO ESPACIO

Pedro Sánchez clausura el Congreso del Espacio 2026

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este miércoles el Congreso del Espacio 2026, un evento que reúne a medio millar de representantes de la industria espacial, la comunidad científica y la administración.

El Congreso se produce en un momento especialmente relevante en el que España y Europa trabajan por una mayor autonomía estratégica.

MAR MENOR

El Mar Menor interviene como acusación y víctima en juicio contra 2 empresas por vertidos

Murcia (EFE).- El Mar Menor intervendrá a la vez como acusación y víctima en el juicio que tendrá lugar este miércoles en la Audiencia de Murcia, con sede en Cartagena, contra el administrador de dos empresas al que se imputa un delito contra el medioambiente por los presuntos vertidos contaminantes hechos a la laguna.

La acusación particular en defensa de ese espacio natural será ejercida por cinco organizaciones ecologistas que están legitimadas para desarrollar esa función, en aplicación de lo dispuesto en la ley de 2022 que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor.

EL TIEMPO

Ascenso generalizado de las temperaturas y tiempo estable en la mayor parte de España

Madrid (EFE).- La influencia de un anticiclón en Europa dejará este miércoles un tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos despejados o intervalos de nubes altas y un ascenso generalizado de las temperaturas, que será notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia.

Las altas presiones estabilizarán el tiempo y despejarán los cielos en España de manera generalizada, con solo algo de nubosidad baja que tenderá a desaparecer durante el día en el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y de Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

plv