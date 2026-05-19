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Moreno pide a Vox ser razonable y circunscribir el acuerdo al Parlamento y no al Gobierno

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Sevilla, 19 may (EFE).- El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, ha pedido este martes a Vox que sea "razonable" y permita que el entendimiento en Andalucía se circunscriba al ámbito parlamentario y no al gobierno regional porque el resultado electoral del 17 de mayo ha sido "mas contundente" que en otras comunidades autónomas.

"Yo apelo al sentido común de los dirigentes de Vox para que entiendan que, en el caso de Andalucía, donde el resultado es mucho más contundente que en otras comunidades autónomas y donde es una comunidad mucho más grande, más amplia y más compleja, el entendimiento se circunscriba al ámbito parlamentario y no al ámbito gubernamental", ha señalado Moreno en una entrevista en Cope.

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Ha reconocido que tiene que ser "honesto y transparente" y saber que Vox "va a ser influyente" porque tiene la llave de la gobernabilidad en Andalucía pero "otra cosa distinta es una pelea de sillones que poco le beneficiaría", ya que percibe que una parte importante de esta formación desea la "utilidad del gobierno y que Andalucía no se pare".

El presidente andaluz en funciones ha admitido que todavía no se ha producido ningún contacto con Vox y que está "a la espera", pero ha advertido de que no le gustaría vivir la experiencia de 2022 cuando negoció durante seis meses los presupuestos andaluces y "alguien fuera de Andalucía nos tumbó la iniciativa".

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Ha destacado que en las elecciones del pasado domingo el PP ha ganado en 500 de los 785 municipios, el PSOE en 176, Vox en uno, Por Andalucía en 10, y Adelante Andalucía en uno, y que su formación se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta pese a subir 150.000 votos.

"Creo que somos claramente los preferidos de los ciudadanos de Andalucía", ha señalado Moreno, quien ha reconocido que en esta legislatura tendrá que "entrar en una dinámica de entendimiento con otras fuerzas políticas", pero de manera especial con Vox, que es la única que no se ha desmarcado de la abstención en su investidura.

Ha reiterado que es "sensato" reclamar un gobierno en solitario y ha advertido de que "quien juega al bloqueo lo termina pagando", por lo que ha pedido a los partidos "reflexionar sobre cuáles han sido nuestros números, y en función de esos números, pues actuar".

Tras reconocer que no termina de entender el término 'prioridad nacional' que acuña Vox y sobre el que percibe muchas "incógnitas", Moreno ha insistido en que quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta le llevará a tener que pactar propuestas de ámbito parlamentario porque "otra cosa bien distinta es el Gobierno".

Juanma Moreno ha achacado los resultados de la candidata socialista, María Jesús Montero, en el "fracaso de basar una política en la mentira" y en la "estrategia" de Pedro Sánchez, quien está "cosechando derrota tras derrota" y que se está demostrando como un "proyecto que solo funciona a golpe de pactos de privilegio". EFE

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EFE

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