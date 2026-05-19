El Gobierno andaluz califica de "nuevo privilegio al independentismo" el acuerdo con ERC

Sevilla, 19 may (EFE).- El Gobierno andaluz en funciones ha calificado este martes como "agravio" a Andalucía los acuerdos firmados con ERC sobre los presupuestos de la Generalitat de 2026, al considerar que suponen un "nuevo privilegio al independentismo" y un desafío a la solidaridad interterritorial.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha señalado que el acuerdo entre el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desborda lo meramente presupuestario y supone un "agravio" para otras autonomías como Andalucía.

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Ha lamentado que entre los acuerdos, y "a la espera de la letra pequeña", se destinen 527 millones de euros hasta 2029 para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, algo que "allana el camino a la independencia fiscal" y que "vulnera el principio de igualdad y solidaridad interterritorial".

De la misma forma, España ha censurado que se destinan también 5.200 millones de euros para un "tren orbital", una iniciativa que también supone un agravio ante la "sequía inversora" que tiene en la comunidad andaluza y que supone todo una "burla" a los ciudadanos andaluces.

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La también consejera de Economía y Hacienda en funciones ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no paraba de repetir que estos acuerdos se iban a producir "al día siguiente" de las elecciones andaluzas, y que a la vuelta de los comicios iban a retomarse los "privilegios" a los independentistas.

Se ha preguntado si la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, conocía que se iba a producir este acuerdo tras los comicios "y, sin embargo, lo ocultó", pero ha asegurado que el Gobierno andaluz se va a seguir ocupando de la defensa de los ciudadanos.

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Tras recordar de que el gobierno está en funciones y la gestión está limitada, ha recordado que el 11 de junio se constituye el Parlamento, y posteriormente se procederá a la investidura del presidente de la Junta, sobre la que ha dicho que la única posible es la de Juanma Moreno, del que ha destacado que seguirá "gobernando para todos". EFE

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