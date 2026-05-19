Fiscalía pide al juez una fianza de un millón de euros para el hijo del fundador de Mango

Barcelona, 19 may (EFE).- La Fiscalía ha pedido a la jueza que imponga una fianza de un millón de euros para dejar en libertad a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención por su presunta relación con la muerte de su padre, han informado a EFE fuentes jurídicas. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD