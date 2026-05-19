El BAM 'Meteoro' identifica más de 100 buques durante sus labores de seguridad marítima en aguas de las islas Canarias

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' ha llevado a cabo una Operación de Seguridad Marítima en aguas del archipiélago canario en la que ha navegado 1.356 millones náuticas y ha identificado más de 100 barcos en el marco de su labor de presencia, vigilancia y disuasión.

Así lo ha informado el Mando Naval de Canarias, que agrega que dicha operación se ha desarrollado bajo el mando táctico del Mando Operativo Marítimo (MOM) y operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

PUBLICIDAD

La misión ha consistido en reforzar el conocimiento del entorno marítimo, efectuar presencia y disuasión y estar preparados para actuar en las aguas de interés nacional ante cualquier situación de crisis.

Durante la activación, se ha patrullado, tanto aguas territoriales, como en aguas de la zona económica europea (ZEE) generadas por las Islas Canarias.

PUBLICIDAD

Asimismo, durante los seis días que ha durado la activación, el buque ha monitorizado diversas zonas especiales de conservación y espacios marinos de la Red Natura 2000 (una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), con el objetivo de contribuir a la protección de los recursos vivos en la ZEE española y a la preservación de áreas de alta sensibilidad medioambiental.

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES

PUBLICIDAD

Al respecto, el comandante, capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, aseguró que "durante esta operación el foco estuvo centrado sobre la defensa de los intereses de nuestros pescadores en aguas de interés nacional".

Por su parte, el BAM 'Meteoro' está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen como cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios de soberanía e interés nacional.

PUBLICIDAD