El teatro Lope de Vega reabrirá con 9 espectáculos de la Bienal de Flamenco, 4 estrenos

Sevilla, 19 may (EFE).- El Teatro Lope de Vega de Sevilla, cerrado por obras de restauración desde 2023, reabrirá sus puertas el próximo mes de septiembre para acoger nueve espectáculos de la XXIV Bienal de Flamenco, cuatro de ellos estrenos.

Con esta reapertura, el emblemático teatro sevillano recupera una vinculación histórica con el festival que lo ha convertido en escenario de referencia del flamenco.

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En esta edición acogerá nueve espectáculos, cuatro estrenos absolutos y cinco propuestas únicas, con artistas como Dorantes, Arcángel, Antonio Reyes , Aurora Vargas, Juana Amaya, Mayte Martín y Rafael Riqueni, entre otros.

La concejala de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que la reapertura del Lope de Vega “supone recuperar uno de los grandes corazones culturales de Sevilla” y devolver a la ciudad un espacio esencial para la cultura y las artes escénicas, subrayando el valor del teatro como lugar de encuentro entre tradición y creación contemporánea.

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El director de la Bienal ha definido el Lope de Vega como “el epicentro sentimental” del festival, un espacio donde confluyen la dimensión patrimonial y la experiencia viva del flamenco, y donde la disposición en herradura del teatro favorece la “comunión” entre público y artistas.

La programación arrancará el 12 de septiembre con el estreno absoluto de 'Fractal arcano', de Dorantes, concebido para piano y palmas en un formato íntimo. El 17 de septiembre Arcángel presentará “La copla del cante”, un recorrido por la relación entre copla y flamenco a través de figuras del siglo XX.

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El 18 de septiembre Antonio Reyes protagonizará 'Seis cuerdas, seis', junto a seis guitarristas de distintas generaciones, mientras que el 21 de septiembre Rafael Riqueni y el saxofonista Tim Ries ofrecerán el estreno absoluto de 'Tunisia', un diálogo entre flamenco y jazz.

El 25 de septiembre se celebrará el encuentro entre Aurora Vargas y Juana Amaya con “Hazme con los ojos señas”, seguido el 27 de septiembre por el espectáculo dedicado a las sevillanas 'Fue tu querer'. El 29 de septiembre llegará 'Babel. Torre Viva', de David Coria, y el 30 de septiembre 'Arqueología de lo puro', de Mayte Martín.

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La programación en el Lope de Vega se cerrará el 2 de octubre con el estreno absoluto de 'Gesto mínimo', de Alfonso Losa, en una edición que la Bienal define como una apuesta por la diversidad estética del flamenco contemporáneo y su diálogo con la tradición. EFE