El PP pide desde la tribuna del Congreso elecciones tras la imputación de Zapatero

Madrid, 19 may (EFE).- El diputado del PP Sergio Sayas ha dicho este martes que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "es una exigencia democrática poner las urnas y que los españoles puedan votar", ya que "España ni puede ni merece soportar más tiempo un gobierno y un Partido Socialista que está hasta el cuello de corrupción".

Sayas se ha pronunciado así al inicio del pleno de la Cámara Baja, en su primera intervención para defender la toma en consideración de una proposición de ley del PP para castigar la ocupación de viviendas con penas de hasta tres años de cárcel.

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"No podemos comenzar este pleno como si aquí no estuviera pasando nada. Hoy hemos conocido una noticia de una gravedad trascendental: por primera vez en la historia de este país, la Audiencia Nacional ha imputado a un expresidente del Gobierno acusado de estar vinculado al caso Plus Ultra", ha arrancado.

Y ha concluido que "es una exigencia ética y también una exigencia democrática poner las urnas y que los españoles puedan votar", porque "España ni puede ni merece soportar más tiempo de un gobierno y de un Partido Socialista que está hasta el cuello de corrupción", entre gritos de dimisión de la bancada popular.

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"Cada uno de los que están en estas bancadas está sosteniendo el gobierno y tendrán que dar muchas explicaciones a los españoles", ha añadido, en un discurso en el que ha afirmado que Zapatero no es solo un expresidente del Gobierno, sino también "el gurú de Pedro Sánchez, al que se llevaba por toda España y por todo el mundo en nombre del Gobierno de España".

Por eso, ha sostenido, que los españoles deben saber "por qué algunos supuestamente pagaban dinero al señor Sánchez para que consiguiera cosas del Gobierno de España... Queremos saber qué cosas conseguía y quién se las daba".

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Ha añadido que la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede ser que van a limpiar la imagen de Zapatero como quisieron limpiar la de Ábalos y la de Cerdán". EFE