El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero

(Actualiza la NA2059 con más información del PP)

Madrid, 19 may (EFE).- El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.

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El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X.

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Según Tellado, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

El PP ha añadido, a través de un comunicado, que un cuarto de siglo de socialismo ha sido "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero.

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Los populares han señalado que hoy se ha descubierto que "la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban" y han agregado que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional".

Han denunciado además que el "principio que vincula" a los dos últimos presidentes del Gobierno de España del PSOE es la "corrupción".

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Para el PP, el honor de ser presidente del Gobierno es "incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor".

Por ello, han considerado que el PSOE "debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución" y han apuntado que el "bochorno que debe sentir hoy el electorado socialista" merece una comparecencia urgente de Sánchez, quien -agregan- "convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña".

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Han recordado además que a Sánchez le llevó al Gobierno una moción de censura que defendió José Luis Ábalos y que el presidente continuó al frente del Ejecutivo con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Esta indecencia -concluyen- debe terminar". EFE

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