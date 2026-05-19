El IBEX 35 pierde un 0,48 % lastrado por Wall Street y el mercado de bonos

Madrid, 19 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha cedido este martes un 0,48 % lastrado por las caídas de Wall Street, en una jornada de incertidumbre pendiente del cruce de declaraciones entre Estados Unidos e Irán, y ante el repunte del rendimiento de los bonos.

El selectivo español ha perdido 85 puntos y el nivel de los 17.700 enteros, al terminar en los 17.670,1 puntos. En lo que va de año, el IBEX 35 revaloriza un 2,09 %.

PUBLICIDAD

La bolsa ha arrancado la sesión con ligeras subidas que se han estabilizado en las primeras horas de negociación, lo que ha permitido que el IBEX 35 recupere la barrera psicológica de los 17.800 puntos. Sin embargo, tras la apertura de Wall Street en negativo, el selectivo español ha girado a la baja para terminar con ese retroceso del 0,48 %.

El precio del barril de brent, el petróleo de referencia en Europa, cae un 1,45 % hasta los 110,48 dólares.

PUBLICIDAD

Por valores, Repsol ha cedido el 1,19 %; BBVA, el 0,79 %; y Inditex, el 0,68 %; mientras que Banco Santander ha repuntado el 0,18 %; Iberdrola, el 0,75 %; y Telefónica, el 1,71 %. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD