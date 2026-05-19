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El hijo del fundador de Mango llega al juzgado tras su detención por la muerte de su padre

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Barcelona, 19 may (EFE).- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha llegado poco antes de la una del mediodía a los juzgados de Martorell (Barcelona) para comparecer ante la jueza que instruye la causa por la muerte del empresario, tras ser detenido esta mañana por los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado este martes a Andic como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024.

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La detención en su casa de Barcelona, por parte de agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la comisaría de Egara, se ha producido tras más de un año de investigaciones, sobre las que hay secreto de actuaciones.

Posteriormente, el hijo del empresario fallecido ha sido conducido desde Barcelona a las dependencias policiales de Martorell, donde ha prestado declaración ante los Mossos d'Esquadra previamente a su traslado a los juzgados.

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Tras más de tres horas en la comisaría de Martorell, el investigado ha entrado esposado y a pie en los juzgados de esta localidad, acompañado de tres mossos uniformados y dos agentes de investigación.

Está previsto que Andic comparezca en breve ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, que investiga la muerte de su padre desde diciembre de 2024, donde también ha acudido su abogado, Cristóbal Martell.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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