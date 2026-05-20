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Yolanda Díaz cerrará su viaje a China con una agenda centrada en robótica, automoción e IA

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Pekín, 20 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cerrará este miércoles en la ciudad de Shanghái (este) su visita oficial a China con una agenda centrada en la robótica, la inteligencia artificial (IA) y la automoción, después de jornadas en Pekín marcadas por contactos institucionales y empresariales.

Según la agenda difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Díaz tiene previsto visitar a primera hora la empresa de robótica e IA AgiBot, con sede en la citada megalópolis.

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Posteriormente, la vicepresidenta mantendrá un encuentro en el Consulado de España en Shanghái con Li Shufu, presidente de la empresa automovilística Geely, uno de los principales grupos privados del sector en China.

La agenda oficial prevé, además, una visita al gigante automovilístico estatal chino SAIC Motor, que habría escogido España por encima de Hungría como destino europeo para instalar una fábrica donde producir vehículos eléctricos bajo su marca MG y así evitar el impacto de los aranceles impuestos por Bruselas, según informó Bloomberg el pasado abril.

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Díaz tenía previsto reunirse este martes en Pekín con Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), y con Yang Yudong, vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de China, aunque hasta el momento no han trascendido detalles sobre el contenido de esos encuentros.

La vicepresidenta inició el lunes una visita de tres días a China, apenas un mes después de la realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien concluyó el pasado 15 de abril una visita oficial de tres días a Pekín, la cuarta en cuatro años.

Durante su primera jornada, Díaz se reunió con el vicepresidente chino, Han Zheng, ante quien subrayó el interés de España en estrechar las relaciones bilaterales, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).

En ese foro, la titular de Trabajo defendió un multilateralismo "mejor" y "más justo" y abogó por reducir el déficit comercial de la Unión Europea con China, al advertir de que un comercio en el que "solo gana una de las partes" puede alimentar movimientos populistas y proteccionistas.

La visita de Díaz se enmarca en la intensificación de los contactos entre España y China tras el viaje de Sánchez y en un momento en el que ambos países están ampliando su cooperación económica, tecnológica e institucional. EFE

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EFE

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