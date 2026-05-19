Detenido en Sanlúcar (Cádiz) con 2.500 litros de gasolina para narcolanchas

Cádiz, 19 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a un hombre que utilizaba una furgoneta comercial equipada con un doble fondo oculto con capacidad para almacenar más de 2.500 litros de gasolina presuntamente destinados al abastecimiento de narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los agentes detectaron el vehículo repostando combustible en una gasolinera de la localidad y, al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la huida circulando "a gran velocidad y de forma temeraria", lo que puso en riesgo a otros conductores y peatones.

El sospechoso abandonó finalmente la furgoneta y logró huir en un primer momento, aunque el vehículo fue intervenido por los agentes.

En su interior localizaron un sofisticado doble fondo preparado específicamente para el transporte ilegal de combustible, además de un sistema de extracción rápida mediante presión de aire.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar y detener al conductor, un hombre "ampliamente conocido" por la Policía Nacional, que ya había sido arrestado anteriormente en varias ocasiones por su presunta vinculación con el suministro de combustible a narcolanchas.

Los investigadores han considerado que las continuas incautaciones sufridas por este tipo de grupos criminales han provocado una evolución en sus métodos de ocultación y transporte para tratar de evitar la acción policial.

La Policía Nacional también ha advertido del grave riesgo de explosión y de daños a terceros que supone transportar grandes cantidades de combustible en condiciones no autorizadas.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar, el detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial. EFE

