Vox respeta que se cuelgue la bandera LGTBI en Extremadura pero no lo haría si gobernasen

Mérida, 18 mayo (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que su partido era conocedor de que en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura se iba a colgar este domingo una bandera LGTBI, algo que respetan pero que no ocurriría si su partido gobernara con mayoría absoluta en la región.

"Lo sabíamos con antelación", ha manifestado Garriga este lunes en rueda de prensa, días después de que el Ejecutivo regional firmara una declaración institucional por el Día Internacional contra la LGTBIfobia, sin el apoyo de Vox, socio de gobierno del PP.

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Garriga se ha remitido al acuerdo firmado entre ambos partidos en el que "se reconoce que es un gobierno formado por dos formaciones políticas con diferencias ideológicas".

"Está escrito en el acuerdo de gobierno que habrá diferencias en las cuales nosotros les respetaremos pero a la vez evidentemente nos desmarcaremos", ha señalado, poniendo como ejemplo el caso de la colocación de esta enseña.

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Todo ello, ha añadido, desde la lealtad como socios de gobierno que son y conscientes de las diferencias.

"Nos hemos desmarcado pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora Guardiola y del PP", ha recalcado Garriga, quien ha añadido que si Vox hubiera obtenido la mayoría absoluta en Extremadura, esa bandera no estaría colgada en la Junta. EFE

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