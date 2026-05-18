Espana agencias

La mayor parte de las compañías del IBEX cuenta ya con un 40 % de mujeres en sus consejos

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- La mayor parte de las compañías que cotizan en el selectivo español, el IBEX 35, alcanzan e incluso superan el objetivo del 40 % de presencia de mujeres en sus consejos, según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con datos de 2025, que destaca que en el conjunto de las cotizadas del mercado nacional el porcentaje es del 37,52 %.

Según la información extraída de los informes de gobierno corporativo, 74 empresas -27 de ellas del IBEX- ya alcanzan o superan el objetivo del 40 % de presencia de mujeres en sus consejos, introducido por la Ley Orgánica de agosto de 2024.

PUBLICIDAD

De media, las empresas del IBEX han alcanzado más del 42,12 % y 16 sociedades cuentan con una presencia del 50 % o más en sus consejos de administración.

Bankinter y Redeia son las compañías que cuentan con mayor porcentaje de mujeres sobre el total de consejeros, con el 58,33 %, seguidas de IAG, con el 54,55 %; Inditex y Logista, con el 50 %; BBVA y Mapfre, con el 46,67 %; Colonial, con el 46,15 %; Acciona Energía, con el 45,45 %; ACS, Sabadell, Endesa, Fluida, Iberdrola, Rovi y Sacyr, todas con el 42,86 %.

PUBLICIDAD

Por el contrario, entre las compañías con menor porcentajes de mujeres en 2025 en los consejos se encontraban Solaria, con el 16,67 %; Puig, con el 30,77 %; Naturgy e Indra, con el 33,33 %.

La ley orgánica exige que, a partir del próximo 30 de junio, las 35 sociedades cotizadas de mayor capitalización cuenten en el seno de sus consejos de administración con la presencia, como mínimo, de un 40 % de mujeres, en tanto que la obligación se extenderá a todas las empresas cotizadas a partir del 30 de junio de 2027.

En cuanto a la alta dirección, las mujeres ocupan el 25,18 % del total de esos puestos, un porcentaje similar al del año 2024.

Las empresas del IBEX 35 se situaron alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de la media del sector de cotizadas, con el 37,52 % (hasta un total de 424), llegando al 37,82 % (132) de consejeras en el caso de sociedades de más de 500 millones de euros de capitalización.

Por debajo, el resto (113) ha arrojado un porcentaje de un 31,74 %, ligeramente inferior respecto del ejercicio anterior.

En cuanto al tipo de asientos que ocupan dentro de los consejos de administración, destaca la presencia de mujeres en el grupo de los independientes, con el 55,22 % en 2025 frente a 54,11 % en 2024, mientras que como consejeras dominicales alcanzan el 26,94 % del total, ligeramente por debajo del año anterior.

En el caso de las consejeras ejecutivas en 2025 fue de 9,87 %, superior al 7,55 % de 2024.

En cuanto a la presencia de mujeres en la alta dirección, en los valores del IBEX 35 a finales de 2025 ascendía a un 27,71 %, por encima del 26,31 % en 2024. En las empresas de más de 500 millones de capitalización la cifra fue del 23,26 % ,algo inferior al 23,64 % de 2024, mientras que en las de menos de 500 millones el porcentaje también fue inferior el pasado año respecto al anterior, al registrarse un 23,73 % frente un 23,93 %.

En 2017 se inició la publicación de datos, tanto agregados como individualizados, con la finalidad de reforzar la transparencia sobre la información de la presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad de las sociedades cotizadas y facilitar su análisis. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Rayo Vallecano, ante el reto en Vitoria de hacer historia en la Liga española

Infobae

Carvajal se va y es la sexta temporada seguida en la que el capitán abandona el club

Infobae

Reactivan la circulación de trenes en Granada por la buena evolución del fuego de Peligros

Infobae

Feijóo ve "más cerca" el cambio en España y se compromete a liderarlo: "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

Feijóo ve "más cerca" el cambio en España y se compromete a liderarlo: "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

El modesto LASK de Linz pasa de penúltimo a ganar la Bundesliga de Austria en solo 8 meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

ECONOMÍA

La banca dispara las comisiones mientras bate récord de beneficios: mantener una cuenta ya cuesta hasta 240 euros al año

La banca dispara las comisiones mientras bate récord de beneficios: mantener una cuenta ya cuesta hasta 240 euros al año

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”