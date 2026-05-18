La mayor parte de las compañías del IBEX cuenta ya con un 40 % de mujeres en sus consejos

Madrid, 18 may (EFE).- La mayor parte de las compañías que cotizan en el selectivo español, el IBEX 35, alcanzan e incluso superan el objetivo del 40 % de presencia de mujeres en sus consejos, según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con datos de 2025, que destaca que en el conjunto de las cotizadas del mercado nacional el porcentaje es del 37,52 %.

Según la información extraída de los informes de gobierno corporativo, 74 empresas -27 de ellas del IBEX- ya alcanzan o superan el objetivo del 40 % de presencia de mujeres en sus consejos, introducido por la Ley Orgánica de agosto de 2024.

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De media, las empresas del IBEX han alcanzado más del 42,12 % y 16 sociedades cuentan con una presencia del 50 % o más en sus consejos de administración.

Bankinter y Redeia son las compañías que cuentan con mayor porcentaje de mujeres sobre el total de consejeros, con el 58,33 %, seguidas de IAG, con el 54,55 %; Inditex y Logista, con el 50 %; BBVA y Mapfre, con el 46,67 %; Colonial, con el 46,15 %; Acciona Energía, con el 45,45 %; ACS, Sabadell, Endesa, Fluida, Iberdrola, Rovi y Sacyr, todas con el 42,86 %.

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Por el contrario, entre las compañías con menor porcentajes de mujeres en 2025 en los consejos se encontraban Solaria, con el 16,67 %; Puig, con el 30,77 %; Naturgy e Indra, con el 33,33 %.

La ley orgánica exige que, a partir del próximo 30 de junio, las 35 sociedades cotizadas de mayor capitalización cuenten en el seno de sus consejos de administración con la presencia, como mínimo, de un 40 % de mujeres, en tanto que la obligación se extenderá a todas las empresas cotizadas a partir del 30 de junio de 2027.

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En cuanto a la alta dirección, las mujeres ocupan el 25,18 % del total de esos puestos, un porcentaje similar al del año 2024.

Las empresas del IBEX 35 se situaron alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de la media del sector de cotizadas, con el 37,52 % (hasta un total de 424), llegando al 37,82 % (132) de consejeras en el caso de sociedades de más de 500 millones de euros de capitalización.

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Por debajo, el resto (113) ha arrojado un porcentaje de un 31,74 %, ligeramente inferior respecto del ejercicio anterior.

En cuanto al tipo de asientos que ocupan dentro de los consejos de administración, destaca la presencia de mujeres en el grupo de los independientes, con el 55,22 % en 2025 frente a 54,11 % en 2024, mientras que como consejeras dominicales alcanzan el 26,94 % del total, ligeramente por debajo del año anterior.

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En el caso de las consejeras ejecutivas en 2025 fue de 9,87 %, superior al 7,55 % de 2024.

En cuanto a la presencia de mujeres en la alta dirección, en los valores del IBEX 35 a finales de 2025 ascendía a un 27,71 %, por encima del 26,31 % en 2024. En las empresas de más de 500 millones de capitalización la cifra fue del 23,26 % ,algo inferior al 23,64 % de 2024, mientras que en las de menos de 500 millones el porcentaje también fue inferior el pasado año respecto al anterior, al registrarse un 23,73 % frente un 23,93 %.

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En 2017 se inició la publicación de datos, tanto agregados como individualizados, con la finalidad de reforzar la transparencia sobre la información de la presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad de las sociedades cotizadas y facilitar su análisis. EFE