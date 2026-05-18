El Rayo Vallecano, ante el reto en Vitoria de hacer historia en la Liga española

Madrid, 18 may (EFE).- El Rayo Vallecano afronta la última semana de la Liga española con el objetivo principal de la permanencia logrado, pero también con el reto de pelear por la séptima plaza de la clasificación, algo que nunca ha conseguido y que supondría un hito en la historia del club.

El equipo madrileño que dirige Iñigo Pérez está completando una excelente temporada y los dos partidos que le restan para concluir el curso son para buscar una clasificación histórica en la Liga española y para conseguir el título de la Liga Conferencia en la final de Leipzig (Alemania) frente al Crystal Palace.

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En la Liga española, el mejor resultado del Rayo son dos octavos puestos, uno en la temporada 2012/2013 con Paco Jémez a los mandos y otro la pasada, la 2024/2025, con Iñigo Pérez de entrenador.

El técnico navarro, de 38 años, está pulverizando récords y está en condiciones de lograr esa mejor clasificación histórica en Liga. Para ello el Rayo no depende de sí mismo. Con 47 puntos es octavos a uno del Getafe, que es séptimo con 48.

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El Rayo necesita ganar al Alavés en Vitoria y que el Getafe, que juega en casa, en el Coliseum, empate o pierda con Osasuna, que necesita puntuar para lograr la permanencia.

"Vamos a intentar conseguir el mayor hito de la historia que es clasificarnos para Europa dos veces vía Liga. Ganar la Liga Conferencia sería otro hito que estaría a la par pero poder clasificar dos veces a Europa con tantas dificultades, en cada escalón habría que verlo, pero está a la altura de los equipos más grandes", dijo Iñigo Pérez en conferencia de prensa. EFE

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