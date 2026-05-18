Reactivan la circulación de trenes en Granada por la buena evolución del fuego de Peligros

Granada, 18 may (EFE).- Adif ha reactivado la circulación de trenes de media y larga distancia con origen o destino Granada, que había sido suspendida este domingo debido a la proximidad de las vías con una nave industrial del municipio de Peligros en la que se declaró un incendio que, aunque sigue activo, evoluciona favorablemente.

Renfe había activado un servicio alternativo de transporte por carretera para los usuarios de los trenes entre Granada y Almería, ya que la proximidad de la vía con el polígono Juncaril de Peligros, donde hay un incendio activo desde este domingo, impedía la circulación ferroviaria.

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Adif ha informado de la reactivación del paso de trenes ante la mejoría de las circunstancias del incendio que afecta desde las 16:00 horas de este domingo a una nave industrial dedicada a productos textiles.

El incendio provocó este domingo una columna de humo visible desde distintos puntos de la autovía y el olor seguía siendo perceptible este lunes desde diferentes puntos de la capital.

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Fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que la evolución favorable de la lucha contra las llamas ha permitido que se retiren parte de los efectivos desplazados a la zona, como los bomberos del Parque de Guadix.

Sin embargo, continúa el trabajo en la zona, con el fuego aún activo. EFE

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