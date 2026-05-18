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Feijóo ve "más cerca" el cambio en España y se compromete a liderarlo: "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el cambio en Epsaña está "más cerca" tras las elecciones andaluzas de este domingo y se ha comprometido a liderarlo para llegar al Palacio de la Moncloa. Según ha recalcado, "la campaña para lograr el cambio en España empieza hoy".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, Feijóo ha destacado la victoria "inapelable" de Juanma Moreno en las urnas y ha indicado que él se ha implicado en esta camapaña, como en las demás autonómicas, poniéndose a disposición del PP. "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor", ha proclamado.

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El líder del PP ha resaltado que ya no funciona el "discurso del miedo" porque "lo que da miedo es que todo siga igual en España". "Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza, da miedo un Gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción, da miedo un Gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder, da miedo un Gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo", ha aseverado.

LA RESPUESTA A SÁNCHEZ EN LAS URNAS: "NO, GRACIAS"

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Feijóo ha subrayado que los resultados de las últimas elecciones, con cuatro victorias del PP, ha quedado claro que España "quiere cambio". "Todo el legado de Sánchez, que se ha testado en las urnas en estos meses, ha obtenido la misma respuesta: No, gracias". A su entender, la condición del ministro de Sánchez "no es un reclamo electoral" sino que "es una losa" porque "la losa es Pedro Sánchez".

El presidente de los 'populares' ha resaltado que el PP "gobierna para todos" y "mejor" que los demás y por eso ha dicho que va a "liderar ese cambio". "La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy", ha advertido, para conclur que ese cambio "está más cerca".

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