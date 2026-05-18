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Carvajal se va y es la sexta temporada seguida en la que el capitán abandona el club

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Madrid, 18 may (EFE).- Dani Carvajal abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada y el equipo blanco dice adiós a su primer capitán por sexta campaña consecutiva, tras las salidas de Sergio Ramos en 2021, Marcelo en 2022, Benzema en 2023, Nacho en 2024 y Modric en 2025.

Una generación histórica del Real Madrid va diciendo adiós año a año. La ‘maldición’ del primer capitán que acaba la campaña haciendo las maletas. En diferentes circunstancias.

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La salida convulsa de Sergio Ramos en 2021, tras una oferta de renovación que caducó… sin que él lo supiera.

“Nunca me he querido ir del Real Madrid. Cuando acepté la oferta de renovación de un año, ya había caducado y yo no me había enterado. Se lo dijeron a mi agente hace una semana y nos sorprendió. Nunca me dieron un ultimátum”, dijo RAmos tras confirmarse su salida.

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Y no hubo vuelta atrás. El defensa hizo las maletas y recaló en el París Saint-Germain.

Su testigo con el brazalete lo recogió Marcelo, que fue perdiendo protagonismo durante la temporada y acabó yéndose con la carta de libertad al Olympiacos griego.

Tras Marcelo, Benzema también se marchó. En una situación más parecida a la de Sergio Ramos por el ruido que generó. De negar las informaciones que apuntaban a que iba a permanecer en el Real Madrid a comunicar su marcha por sorpresa para seguir su carrera en el fútbol saudí.

Un canterano, Nacho Fernández, cumplió el último paso en sus 23 años en el Real Madrid: ser capitán y, además, levantar al cielo un nuevo trofeo de la Liga de Campeones. En Wembley, alzando la 15ª ‘Champions’ del conjunto blanco, dijo adiós.

El croata Luka Modric agotó su etapa en el club la pasada temporada, en 2025, tras, de nuevo, no recibir una oferta de renovación, por lo que continúa su trayectoria en el Milan.

Y le llegó el turno a Dani Carvajal. El niño que puso, junto a Alfredo Di Stéfano, la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas ha ejercido esta temporada de primer capitán.

Una campaña sin continuidad en el equipo, tras no recuperar su nivel después de una grave lesión de rodilla en octubre de 2024, que finalizará con su marcha a final de temporada, con su despedida este sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Adiós de Carvajal que deja al uruguayo Fede Valverde como primer capitán, por antigüedad en el equipo. Sin embargo, su incidente con Aurelien Tchouaméni, con discusión dos días consecutivos que provocó incluso que el charrúa sufriera un traumatismo craneoencefálico debido a una caída provocada por una pelea entre ambos en el vestuario, podría cambiar las cosas.

Para ello, el Real Madrid tendría que modificar su norma interna de que el brazalete corresponde al futbolista que más tiempo encadena en el equipo.

Por detrás de Fede Valverde aparecen el brasileño Vinícius Junior y el belga Thibaut Courtois. EFE

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