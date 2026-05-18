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Urtasun, sobre la sentencia de Shakira: "Todo el mundo tiene que contribuir con Hacienda"

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Madrid, 18 may (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que hay un mandato constitucional en España en el que "todo el mundo tiene que contribuir con la Hacienda pública" y cumplir sus obligaciones tributarias.

En rueda de prensa para presentar el programa 'Cine Vecino' y al ser preguntado por la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la cantante Shakira en su litigio en España, Urtasun ha señalado que "todas las personas que trabajan y viven en este país deben de cumplir sus obligaciones tributarias, independientemente del nivel de renta".

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Ha insistido en que hay una política "consistente" del Gobierno, de las administraciones y de las autoridades fiscales para que todo el mundo contribuya.

"Y en este caso, como en muchos otros, nuestras autoridades, nuestros funcionarios y nuestros auditores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden para hacer cumplir ese mandato constitucional", ha añadido.

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.EFE

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EFE

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