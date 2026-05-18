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Piden 25 años de cárcel para el acusado de asesinato con ensañamiento en Recas (Toledo)

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Toledo, 18 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Toledo acoge desde este lunes un juicio con jurado popular al acusado de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de otro hombre en el municipio de Recas en el año 2022, por el que la fiscal pide una pena de prisión de 25 años.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultadas por EFE, los hechos se remontan al 24 de junio de 2022, cuando la víctima se desplazó con su padre desde Yunclillos a Recas para realizar algunas compras.

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El acusado había sufrido un incendio la semana anterior en las proximidades de su domicilio del que responsabilizaba a la víctima porque estaba convencido de que lo había provocado, por lo que salió a buscarlo con "deseo de revancha" y "para darle su merecido".

Así, mientras padre e hijo esperaban el autobús llegó el procesado, se bajó del vehículo, se dirigió a ellos y de manera inesperada y sorpresiva, sin mediar palabra y aprovechando su mayor corpulencia, le asestó varios golpes en la cabeza con tal intensidad que la víctima cayó desplomada al suelo y quedó en estado de inconsciencia.

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Después, lo cogió en volandas y lo metió en el maletero de su vehículo, donde volvió a golpearle de forma reiterada e indiscriminada en diversas partes del cuerpo, y en especial en la cabeza, con un objeto contundente del tipo de una 'maceta de albañil', martillo o herramienta similar metálica, causándole heridas, sobre todo en la cabeza, y una hemorragia que acabó con su vida.

El acusado cerró el maletero con el cuerpo de la víctima en su interior y condujo el vehículo a gran velocidad por caminos vecinales próximos a Yunclillos; en un momento determinado detuvo su vehículo, extrajo del maletero a la víctima que se hallaba todavía con vida para atarle de pies y manos con una cuerda que enganchó bien a su vehículo o bien a alguna otra máquina, con la que lo arrastró brutalmente por el terreno.

Pese a todo, continuaba con vida y el acusado decidió meterlo de nuevo en el maletero y abandonarlo en un camino de tierra próximo a una gravera en el término municipal de Bargas, en un arroyo ubicado en un lateral del camino, ocultándolo entre la maleza con la finalidad de dificultar en lo posible su localización. EFE

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EFE

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