Espana agencias

Los musicales y danza copan el mayor número de categorías en los Premios Talía

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- La Academia de las Artes Escénicas celebra este lunes la IV edición de los Premios Talía con una gala en los Teatros del Canal de Madrid, que será la primera como presidenta para la actriz y directora Magüi Mira y donde la actriz María Galiana recogerá el premio de Honor a toda su trayectoria.

El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa serán los encargados de presentar la gala, dirigida por Juan Luis Iborra, que tiene como hilo conductor el agua.

PUBLICIDAD

El musical 'Los miserables', la adaptación del drama de Víctor Hugo con la historia de redención de Jean Valjean, compite con 'Wicked', basado en la Tierra de Oz y sus legendarias brujas 'Elphaba' y 'Glinda', en cuatro categorías, mejor espectáculo, actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical.

En el apartado de danza, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina tiene muchas papeletas para triunfar esta noche con 'Calentamiento', su último espectáculo, seleccionado en cuatro categorías: mejor espectáculo de danza, dirección de escena, coreografía e intérprete femenina.

PUBLICIDAD

Los espectáculos 'Memorias de Adriano', 'Esencia' y 'El entusiasmo' son las tres obras de teatro que acaparan más nominaciones.

A mejor cantante lírica se da la circunstancia de que están seleccionadas dos sopranos, Ruth Iniesta y Sabina Puértolas, por el mismo espectáculo, 'La Traviata', aunque el que cuenta con más nominaciones es 'El vizconde y gato por libre'.

La gala, que será retransmitida por RTVE Play comenzará a las 22 h y en La 2 a partir de las 00:00, cuenta con una nueva imagen del galardón realizada por Esperanza D'Ors. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autopsias a los tres cuerpos avanzará la investigación del crimen machista de Dolores

Infobae

Los médicos vuelven a parar por cuarta vez este año con el conflicto con Sanidad encallado

Infobae

El juicio Kitchen aborda la prueba documental y lo dicho en instrucción por un comisario

Infobae

Las Aces mandan en la WNBA y Caitlin Clark recupera su mejor versión

Infobae

Chubascos localmente fuertes para este lunes en el nordeste de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

Adelante Andalucía cuadruplica sus escaños en las elecciones: la subida del partido le arrebata la mayoría absoluta a Juanma Moreno y reconfigura la izquierda en el sur

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital