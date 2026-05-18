Los musicales y danza copan el mayor número de categorías en los Premios Talía

Madrid, 18 may (EFE).- La Academia de las Artes Escénicas celebra este lunes la IV edición de los Premios Talía con una gala en los Teatros del Canal de Madrid, que será la primera como presidenta para la actriz y directora Magüi Mira y donde la actriz María Galiana recogerá el premio de Honor a toda su trayectoria.

El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa serán los encargados de presentar la gala, dirigida por Juan Luis Iborra, que tiene como hilo conductor el agua.

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El musical 'Los miserables', la adaptación del drama de Víctor Hugo con la historia de redención de Jean Valjean, compite con 'Wicked', basado en la Tierra de Oz y sus legendarias brujas 'Elphaba' y 'Glinda', en cuatro categorías, mejor espectáculo, actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical.

En el apartado de danza, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina tiene muchas papeletas para triunfar esta noche con 'Calentamiento', su último espectáculo, seleccionado en cuatro categorías: mejor espectáculo de danza, dirección de escena, coreografía e intérprete femenina.

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Los espectáculos 'Memorias de Adriano', 'Esencia' y 'El entusiasmo' son las tres obras de teatro que acaparan más nominaciones.

A mejor cantante lírica se da la circunstancia de que están seleccionadas dos sopranos, Ruth Iniesta y Sabina Puértolas, por el mismo espectáculo, 'La Traviata', aunque el que cuenta con más nominaciones es 'El vizconde y gato por libre'.

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La gala, que será retransmitida por RTVE Play comenzará a las 22 h y en La 2 a partir de las 00:00, cuenta con una nueva imagen del galardón realizada por Esperanza D'Ors. EFE